Fluminense empata com o Boavista com gol no fim e perde 100% no Carioca

SÃO PAULO/SP - O Fluminsense fez um jogo apático, empatou por 1 a 1 com o Boavista, nesta quinta-feira (26), e perdeu o 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca. O clube tricolou abriu o placar em gol contra de Kevem e, com um a mais, viu o Boavista chegar ao empate com Marquinhos.

O Fluminense teve dificuldades para furar a zaga do Boavista, mas contou com saída errada de Fernando e toque para trás de Kevem para abrir o placar. Boavista viu Léo Sheldon ser expulso após 11 minutos em campo e chegou ao empate de falha do Fluminense.

O clube das Laranjeiras segue na vice-liderança do Carioca, com dez pontos, um a menos do que o Flamengo.

Time reserva em campo

Mesmo com time reserva, o Fluminense ditou o ritmo da partida, mas teve dificuldades para criar jogadas, muito por conta do bem postado Boavista. As principais chances do time tricolor foram na bola parada ou de fora da área.

Apesar do volume, o Fluminense penou para chegar ao gol, e contou com falha da dupla Fernando e Kevem para abrir o placar no Maracanã. O goleiro saiu mal e o lateral mandou contra a própria meta.

Após primeira etapa morna, o Fluminense voltou mais agressivo para o campo e só não ampliou o placar graças a duas boas defesas do arqueiro do Boavista.

Léo Sheldon entrou no intervalo e acabou expulso pouco depois, após receber cartão aos nove e 11 minutos da etapa final, por faltas em Michel Araújo. Com um a menos, o Boavista —que esboçava uma reação— se limitou a segurar o Fluminense.

O time de Fernando Diniz melhorou no segundo tempo e teve chances de ampliar o marcador. As boas intervenções do goleiro do Boavista e as finalizações pouco precisas do Tricolor mantiveram a vantagem mínima. No fim, Marquinho puniu a ineficiência tricolor.

FLUMINENSE

Pedro Rangel; Guga, Vitor Mendes (André), David Braz e Jorge; Felipe Melo, Lima (Arthur) e Michel Araújo (Giovanni); Marrony (Willian Bigode), Keno (João Lourenço) e Alan. Técnico: Fernando Diniz.

BOAVISTA

Fernando; Cayo Tenório (Jairo), Kevem, Elivelton, Peu (Rangel); Lucas Lucena (Léo Sheldon), Israel, Wandinho (Pablo Augusto); Matheus Alessandro, Jefinho (Alex Galo), Marquinhos. Técnico: Leandrão

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano

Assistentes: Michael Correia e Diego Barcelos

Cartões amarelos: Leandrão, Marquinhos, Léo Sheldon, Matheus Alessandro e Israel (BOA); David Braz e Giovanni (FLU)

Cartão vermelho: Léo Sheldon (BOA)

Gols: Kevem (BOA), contra, aos 47 minutos do primeiro tempo; Marquinhos (Boavista), aos 45 minutos do segundo tempo