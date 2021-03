Fluminense e Vasco ficam no empate com gols de artilheiros

Os artilheiros Germán Cano e Fred marcaram os gols da partida. O primeiro deles anotou no fim da etapa inicial, enquanto o atacante tricolor marcou no início do segundo tempo.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo muito aberto em Volta Redonda, Fluminense e Vasco ficaram no empate em 1 a 1 nesta terça-feira (30), pela sétima rodada do Campeonato Carioca.

