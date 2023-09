Fluminense e Inter jogam no Maracanã de olho na final da Libertadores

Brasília/DF - Fluminense e Internacional medem forças, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (27) no estádio do Maracanã, na partida de ida das semifinais da Copa Libertadores. A Rádio Nacional transmite o confronto entre o Tricolor e o Colorado ao vivo, informou a Agência Brasil*.

Apesar da importância do duelo desta quarta, a definição do classificado para a grande decisão só será concluída na próxima quarta-feira (4), quando as equipes voltam a medir forças, mas no estádio do Beira-Rio. E o adversário da final virá de um confronto de gigantes do futebol sul-americano: Palmeiras e Boca Juniors.

Em busca do título inédito

O Tricolor das Laranjeiras chega confiante para o confronto. Após 15 anos a equipe volta a jogar uma semifinal de Libertadores da América. A torcida sonha muito com o título inédito e por isso promete fazer uma grande festa para empurrar os comandados do técnico Fernando Diniz na partida do Maracanã, que terá lotação máxima.

No Campeonato Brasileiro, o Fluminense ocupa a 5ª colocação com 41 pontos. Na última quarta-feira (20) bateu o Cruzeiro no Maracanã por 1 a 0, graças a um belo gol de falta do uruguaio Leo Fernández. O Tricolor garantiu a presença nas semifinais da Libertadores após eliminar o Olimpia (Paraguai) nas quartas.

“O time está muito consciente, estamos nos empenhando ao máximo, tomando todos os cuidados possíveis, controle de lesão, esperamos contar com todos quarta-feira para darmos nosso melhor”, declarou o técnico Fernando Diniz sobre o jogo decisivo.

Ganso, que ficou de fora dos últimos jogos por causa de dores no joelho, está sendo avaliado pelo departamento médico do Flu para ver se consegue começar o jogo. Se tiver condições, o camisa 10 será o titular do meio-campo. Caso contrário, o jovem atacante John Kennedy será mantido na equipe titular.

Jogadores pendurados

O clube das Laranjeiras tem três jogadores pendurados na competição: os zagueiros Felipe Melo e Nino, além do atacante John Kennedy. Em caso de serem amarelados novamente, perderão o jogo de volta da semifinal.

Assim, o Fluminense deve ir a campo com: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Alexsander e Ganso (John Kennedy); Keno, Arias e Cano.

Confiança em Valencia

Já o Internacional vai ao Maracanã buscando um resultado positivo fora de casa para decidir a classificação no Beira-Rio na próxima semana. O time gaúcho chegou à semifinal ao eliminar o Bolívar (Bolívia) nas quartas de final.

No Brasileirão o Colorado faz uma campanha aquém do esperado, ocupando atualmente a 13ª posição, a apenas quatro pontos da zona de rebaixamento. O time gaúcho acabou engatando uma sequência negativa de resultados, que foi quebrada com a vitória de 2 a 1 sobre o São Paulo. Entretanto, poupando parte do time para o confronto da Libertadores, a equipe foi derrotada pelo Athletico-PR na última quinta (21). No Campeonato Brasileiro o Internacional perdeu para o Fluminense no Maracanã por 2 a 0 em jogo válido pela 14ª rodada.

Fé no artilheiro

A grande esperança do Colorado para esta partida é o centroavante equatoriano Enner Valencia, que é o artilheiro da equipe na Libertadores com quatro gols. O Internacional deve entrar em campo no Maracanã com: Rochet; Hugo Mallo, Vitão, Mercado e Renê; Johnny, Charles Aránguiz, Maurício e Alan Patrick; Wanderson e Enner Valencia.

Fluminense e Internacional já se encontraram anteriormente na Libertadores. Na ocasião, em 2012, os times jogaram pelas oitavas de final e o Flu levou a melhor, com empate no Beira-Rio e vitória por 2 a 1 no Maracanã.

(*) Informações da Agênca Brasil