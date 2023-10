Fluminense e Corinthians fazem jogo de trocação em empate marcado por golaços

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Fluminense e Corinthians fizeram um jogo movimentado e empataram por 3 a 3, no Maracanã, no encerramento da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os visitantes tiveram um primeiro tempo dos sonhos, mas viram o Flu buscar a igualdade após o intervalo.

Yuri Alberto marcou duas vezes e Fábio Santos fez de pênalti. Os três gols dos visitantes saíram ainda no primeiro tempo.

Lima anotou dois golaços e Arias completou para o Flu. O time da casa foi para o intervalo perdendo por 3 a 1 e buscou o empate na etapa final.

O Alvinegro foi a 32 pontos e subiu para a 12º posição, mas vê a zona do rebaixamento só a dois pontos de distância no retrovisor. Já o Tricolor, com 42 pontos, caiu para a nona colocação.

Os dois times voltam a campo no domingo (22) para a próxima rodada do Brasileirão. O Corinthians recebe o América-MG, enquanto o Flu visita o Bragantino — ambos os jogos serão às 18h30 (de Brasília).

O Corinthians ainda não venceu sob o comando de Mano Menezes. O técnico tem dois empates e duas derrotas em seu retorno ao clube.

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier (Yony González), Marlon, Felipe Melo (Jhon Arias) e Marcelo; André, Martinelli (Leo Fernandez), Lima e Ganso; Keno e Cano. T.: Fernando Diniz

CORINTHIANS

Cássio, Fagner, Gil, Caetano e Fábio Santos; Maycon (Roni), Fausto Vera, Ruan Oliveira (Renato Augusto) e Giuliano (Mosquito); Pedro (Romero) e Yuri Alberto (Felipe Augusto). T.: Mano Menezes

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 19 de outubro de 2023, às 21h30

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Felipe Alan Costa

VAR: Rafael Traci

Amarelos: Maycon, Marcelo, Felipe Melo, Pedro, Cano, Thiago Santos, Lima e Diniz

Vermelho: Thiago Santos

Gols: Yuri Alberto, aos 9'/1ºT e aos 26'/1ºT, Lima, aos 22'/1ºT e aos 11'/2ºT, Fábio Santos, aos 31'/1ºT, Arias, aos 39'/2ºT