Fluminense e Ceará empatam sem gols e ficam no meio da tabela do Brasileiro

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo de muitas tentativas, mas pouca efetividade, Fluminense e Ceará ficaram no empate sem gols nesta quarta-feira (7), em São Januário, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

Caio Paulista chegou a balançar as redes para o Fluminense ainda no primeiro tempo, mas teve o que seria seu gol anulado pelo VAR. Também no começo da primeira etapa, o time tricolor perdeu Fred, que acusou lesão e agora gera preocupação.

A menos de uma semana do primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores contra o Cerro Porteño (PAR), o Fluminense está sem seus quatro centroavantes —Abel Hernández, Bobadilla e John Kennedy também não reúnem condições de jogo por enquanto.

Do lado do Ceará, que vem em boa sequência, o time não repetiu as boas atuações ofensivas e se restringiu à forte marcação.

Com o empate, as equipes perderam uma posição cada, mas ao menos permaneceram no meio da tabela. Agora, o Ceará é o nono colocado, enquanto Fluminense vem uma colocação atrás —os dois somam 14 pontos cada. Na rodada seguinte, eles visitarão Cuiabá e Sport, respectivamente.

FLUMINENSE

Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; André (Martinelli), Yago Felipe (Nene); Gabriel Teixeira, Caio Paulista, Luiz Henrique (Cazares) e Fred (Lucca). T.: Roger Machado.

CEARÁ

Richard; Buiú, Messias, Gabriel Lacerda, Bruno Pacheco; Marlon (Pedro Naressi), Fernando Sobral, Vina (Kelvyn); Mendoza, Lima (Rick) e Cléber (Jael). T.: Guto Ferreira

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Alex dos Santos e Helton Nunes (SC)

VAR: Bráulio da Silva Machado (FIFA-SC)

Cartões amarelos: Nino e Lucca (FLU); Vina, Cléber, Pedro Naressi e Guto Ferreira (técnico, CEA)