Fluminense deve ter mais dois jogos remarcados com adiamento na Libertadores

Neste cenário, segundo a reportagem apurou, um confronto do time das Laranjeiras com o América-MG pelo Campeonato Brasileiro originalmente marcado para o próximo dia 8, pela 15ª rodada da competição, será adiado e ainda não tem nova data prevista para ocorrer.

O Fluminense foi consultado pela entidade máxima do futebol sul-americano e concordou com o adiamento. Com isso, uma das partidas entre Fluminense e Criciúma pelas oitavas de final Copa do Brasil precisou ser remarcada para 7 de agosto, quatro dias após a data original.

Alexandro Javier Arce morreu em um acidente de carro no Paraguai, por volta das 6h30 (no horário local) deste domingo (18), aos 20 anos.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Conmebol decidiu adiar para o próximo dia 3 de agosto o jogo da volta das oitavas de final da Libertadores entre Fluminense e Cerro Porteño (PAR), que ocorreria nesta terça-feira (20). O motivo é a morte do filho de Francisco Arce, técnico do time paraguaio.

