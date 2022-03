Fluminense busca superar eliminação na Libertadores para retomar a rota da temporada e a confiança

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A eliminação no último degrau antes da fase de grupos da Copa Libertadores ainda é sentida, mas o Fluminense tenta se recompor e desenhar a nova rota para a temporada. A virada de chave tem de ser rápida, visando o duelo com o Botafogo, nesta segunda-feira (21), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, a partir das 20h, no estádio Nilton Santos, para não agravar a crise que se instalou nas Laranjeiras. O jogo de volta está marcado para domingo (27), no Maracanã, a partir das 16h.

A retomada dos trabalhos da equipe fluminense ainda foi sob chateação, mas em um tom de "juntar os cacos" para seguir. Mais do que um primeiro passo rumo à decisão do Estadual, o bom resultado frente ao clube alvinegro pode, dentro do possível, costurar entre time e torcida a relação que ficou abalada diante dos últimos acontecimentos.

Os fortes, e violentos, protestos no desembarque da delegação no Rio de Janeiro mostram isso, e assustaram alguns integrantes do clube. O presidente Mario Bittencourt foi um dos principais alvos.

A retomada desta confiança, inclusive, é importante também para que a presença na arquibancada, a médio e longo prazo, não tenha drástica redução e se torne um ponto prejudicial às finanças do clube.

Vale lembrar que, além do Estadual, a equipe do técnico Abel Braga ainda tem pela frente a Copa Sul-Americana —está na fase de grupos—, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.

Até o adeus precoce na competição continental, Abel vinha traçando a estratégia de ter duas equipes, a titular na Libertadores e a reserva no Carioca. Contra o Olimpia-PAR, ele fez mudanças e iniciou com dois nomes que estavam pedindo passagem, como Martinelli e Arias.

"As mudanças significam que, nos outros jogos, eu vinha mantendo uma equipe. Em todos os jogos Arias e Martinelli entraram, e a equipe subiu, melhorou. Como nós íamos ter uma postura de usar bem os três atacantes... Não funcionou, mas os jogadores entraram por merecimento. Você falou que era o time que o torcedor vinha pedindo, mas eu tenho de escalar com a minha cabeça. Hoje é muito simples, nós não classificamos. Tem a dor, a decepção do torcedor, que nós lamentamos muito, mas o Martinelli mereceu a titularidade, assim como o Arias", disse, logo após o confronto.

Não se sabe se as alterações vão se manter daqui para frente, ou se o treinador retornará com a formação original. Umas das ausências confirmadas para o confronto é Luiz Henrique, que não participou dos últimos treinos da equipe por dores musculares. O atacante atuou no Defensores del Chaco, mas, com uma atuação aquém, Abel lembrou a pancada que o jovem sofreu no primeiro jogo, no Nilton Santos. O jogador sentiu dor

O camisa 11 tem assinado um acordo com o Betis, da Espanha, em uma transação que vai envolver 13 milhões de euros, cerca de R$ 72 milhões. A negociação foi um dos quesitos que geraram insatisfação nos tricolores nesta última semana.

O volante Felipe Melo também não treinou com o grupo nos últimos dias, após sentir dores musculares, e não foi relacionado para o confronto.

O atacante Fred, que está em fase final de recuperação de uma lesão na coxa direita, também não deve entrar em campo. Ele está fora desde a estreia na Libertadores, contra o Millonarios, da Colômbia.

Do lado do Botafogo, uma importante desfalque é o goleiro paraguaio Gatito Fernández, convocado pela seleção do Paraguai para os dois últimos jogos da Eliminatória Sul-Americana para a Copa do Mundo, contra Equador e Peru. Em compensação, o time poderá contar com o zagueiro Philipe Sampaio, primeira contratação da era Textor, que já teve situação regularizada e pode ser relacionado.

O atacante Matheus Nascimento também estará à disposição da equipe técnica. A presença do jogador era incerta após convocação para a seleção sub-20, para preparação e disputa de amistosos entre os dias 21 e 29, em Salvador. No entanto, a CBF atendeu a pedidos do clube e liberou que Nascimento se apresentasse apenas na terça-feira (22), viabilizando a participação na semifinal.

Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: Às 20h (de Brasília) desta segunda-feira (21)

Árbitro: Grazianni Maciel Rocha

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

Transmissão: Cariocão Play e FluTV Play