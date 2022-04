Fluminense busca a sua primeira vitória no Brasileiro diante o Cuiabá

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fluminense busca a sua primeira vitória no Brasileiro neste sábado (16) diante o Cuiabá, às 21h, na Arena Pantanal. O tricolor carioca empatou com o Santos, sem gols, na abertura do campeonato.

Na noite da quarta-feira (14), o Fluminense perdeu para o Junior de Barranquila, por 3 a 0, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana e ligou o alerta do clube.

O técnico Abel Braga deve contar com os titulares no confronto contra o Cuiabá. A única dúvida é a entrada de Paulo Henrique Ganso, que disputa a posição com Nathan. Já de certo, é a ausência do volante Felipe Melo após retirar os pontos de uma artroscopia no joelho direito.

No retrospecto entre os clubes, o tricolor venceu a o Cuiabá nos dois confrontos no ano passado: empate em 1 a 1 na Arena Pantanal e vitória por 1 a 0 no Rio de Janeiro.

Diferente da estreia dos cariocas, o Cuiabá venceu a sua primeira partida no Brasileiro contra o Fortaleza, pelo placar de 1 a 0. Já na Sul-Americana, perdeu para o Racing, da Argentina, por 2 a 0.

O Dourado deve ter o retorno do goleiro Walter, que foi reserva do contra o Racing e poupado por sentir dor na coxa direita. No demais, o clube deve ir com o que tem de melhor para buscar a sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro para manter uma boa campanha.

Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

Horário: 21h deste sábado (16)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Onde assistir: Premiere e, SporTV