Fluminense bate o Criciúma por 3 a 0 e vai às quartas da Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense fez valer a superioridade diante do Criciúma e bateu os catarinenses por 3 a 0 na tarde deste sábado (31), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Com os gols marcados por Manoel, Gabriel Teixeira e Luiz Henrique, o Tricolor das Laranjeiras avançou às quartas de final, sendo a primeira equipe garantida na próxima fase.

O resultado foi o bastante para a classificação, já que na ida o time carioca havia perdido por 2 a 1, no Heriberto Hülse.

O Flu volta a campo na próxima terça-feira (3), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Cerro Porteño-PAR, também no Maracanã. Em Assunção, pela partida de ida, os cariocas venceram por 2 a 0.

O próximo confronto do Tigre será pela Série C do Brasileirão, na próxima quarta-feira (4), contra o Ituano, no Estádio Novelli Júnior, em Itu-SP.

APÓS 1º TEMPO MORNO, FLU DESLANCHA NA ETAPA FINAL

O Fluminense começou melhor a partida, com gol de Manoel em assistência de Egídio, logo aos 3 minutos. Após o lance, o jogo ficou morno, com apenas uma chance boa para cada lado: uma falta de Fellipe Mateus, que foi para fora, e uma finalização de Yago, defendida por Gustavo.

Na segunda etapa, o Flu se valeu da superioridade contra os visitantes e deslanchou: aos 7, fez o segundo com Gabriel Teixeira; dois minutos depois, ampliou com Luiz Henrique, dando tranquilidade para a equipe de Roger Machado. Com a vitória por 3 a 0, os donos da casa apenas administraram o resultado.

PELO ALTO, MANOEL ABRE O PLACAR

Apesar do primeiro tempo pouco produtivo, o Flu conseguiu alguma estabilidade ao marcar seu primeiro gol logo no início da partida. Após receber de Nenê, Egídio fez cruzamento preciso e Manoel apareceu livre para testar para o fundo do gol de Gustavo.

Além de balançar as redes, o zagueiro estava fazendo uma partida segura na defesa e ajudou a equipe da casa a segurar os avanços do Criciúma, sobretudo nas bolas pelo alto. Porém, ao fim da partida, o autor do primeiro gol levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Ele perderá o jogo de ida pelas quartas de final.

GAROTOS DE XERÉM BRILHAM

Se o primeiro tempo terminou com alguma tensão pelo empate no placar agregado do confronto, as 'crias' de Xerém resolveram o problema logo no início da etapa final.

Primeiro, Gabriel Teixeira recebeu passe de Luiz Henrique para encher o pé e ampliar o placar. Depois, foi a vez de Luiz Henrique ser acionado por Fred e chutar cruzado para fazer o terceiro do Tricolor.

FRED NA CALÇADA DA FAMA

Artilheiro do Tricolor Carioca na temporada, com 12 gols, Fred foi convidado na tarde de hoje a colocar os pés na Calçada da Fama do Maracanã. A cerimônia deve ocorrer nas próximas semanas.

Durante o jogo, apesar de não ter marcado, o centroavante ajudou a equipe ao dar uma assistência para o gol de Luiz Henrique, o terceiro dos donos da casa.

FIM DO SONHO PARA O TIGRE

O Criciúma, que atualmente disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, sonhava com a classificação para as quartas após vencer a partida de ida por 2 a 1. Avançar na Copa do Brasil teria um sabor especial para o time, já que 2021 marca o aniversário de 30 anos do título do Tigre na competição, a maior conquista da história do clube.

PRÊMIO

Ao avançar após o triunfo diante do time catarinense, o Fluminense vai faturar R$ 3,45 milhões pela classificação às quartas de final da Copa do Brasil. A equipe campeã do torneio pode receber R$ 56 milhões.

FLUMINENSE

Marcos Felipe, Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe (André) e Nenê (Ganso); Gabriel Teixeira (Kayky), Luiz Henrique (Lucca) e Fred (Abel Hernández). Técnico: Roger Machado

CRICIÚMA

Gustavo; Alemão Teixeira (Claudinho), Rodrigo, Marcel Scalese e Hélder; Dudu Vieira, Eduardo e Dudu Figueiredo (Gabriel Henrique); Fellipe Mateus (Maranhão), Hygor (PH) e Marcão. Técnico: Paulo Baier

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima-MG

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo-MG e Celso Luiz da Silva-MG

Cartões amarelos: Yago Felipe (Fluminense), Manoel (Fluminense), duas vezes, e Samuel Xavier (Fluminense); Fellipe Mateus (Criciúma) e Dudu Vieira (Criciúma)

Cartões vermelhos: Manoel (Fluminense)

Gols: Manoel (Fluminense), aos 3 minutos do 1º tempo; Gabriel Teixeira (Fluminense), aos 7 minutos do 2º tempo, e Luiz Henrique, aos 9 minutos