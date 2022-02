Fluminense bate Nova Iguaçu e retoma ponta do Carioca antes de ida à Colômbia

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0 em uma atuação econômica nesta quarta-feira (16), no estádio Luso-Brasileiro, e retomou a liderança do Campeonato Carioca.

O gol do jogo foi marcado por André, aos 24 minutos do primeiro tempo. Pouco depois, Gabriel recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso, o que minou as chances de reação do Nova Iguaçu.

A vitória devolve o time tricolor ao primeiro lugar do Estadual, agora com 18 pontos. Já o time da Baixada continua na lanterna, com dois pontos.

Na próxima rodada, o Fluminense receberá o Volta Redonda no Luso-Brasileiro, às 19h de sábado (19). Porém, a equipe de Abel Braga deverá ser a reserva, uma vez que os titulares já embarcam para Bogotá, na Colômbia, para enfrentar o Millonarios pelo confronto de ida da segunda fase da Copa Libertadores.

O Nova Iguaçu, por sua vez, vai receber o Bangu às 11h de domingo (20).

NOVA IGUAÇU

Diego Cerqueira; Léo, Gabriel Pinheiro, Nathan (Vandinho) e Carlinhos; Abuda, Gabriel Santana, Gabriel Luiz (Yan), Rodrigo Andrade (Juan) e Dedé (André Santos); João Pedro (Dieguinho). T.: Carlos Vitor

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, David Duarte (Manoel), Luccas Claro e Cris Silva (Arias); André, Martinelli e Yago Felipe (Caio Paulista); Luiz Henrique (Ganso), Willian Bigode e Cano (Fred). T.: Abel Braga

Estádio: Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Grazianni Maciel Rocha

Assistentes: Daniel do Espírito Santo Parro e Gabriel Conti Viana

Cartões amarelos: Gabriel, Gabriel Luiz, Vandinho e Carlos Alberto (NIG); Samuel Xavier (FLU)

Cartões vermelhos: Gabriel (NIG), aos 32'/1ºT

Gol: André (FLU), aos 24'/1ºT