Fluminense anuncia oficialmente a contratação de zagueiro David Braz

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense anunciou oficialmente nesta sexta (16) a contratação do zagueiro David Braz. Livre no mercado da bola após rescindir com o Grêmio, o defensor de 33 anos assinou contrato até abril de 2023.

David ainda não se juntou ao elenco tricolor por ter testado positivo para covid-19. O zagueiro está em isolamento e deve se apresentar apenas na semana que vem.

"Estou extremamente feliz, com uma enorme expectativa de iniciar minha trajetória com a camisa do Fluminense. Um clube grande, com grandes desafios nesta temporada, e fazer parte desse projeto é algo que me deixa muito motivado. Prometo muita luta, dedicação e espero somar bastante a esse grupo que é muito qualificado em todos os sentidos", declarou ao site oficial do clube.

Experiente, o jogador é o sexto reforço a ser anunciado pelo Fluminense neste mercado da bola após Samuel Xavier, Wellington, Manoel, Cazares e Abel Hernández. O pacotão de contratações do Tricolor ainda conta com o atacante paraguaio Raúl Bobadilla, que precisa regularizar sua situação trabalhista no Brasil antes de iniciar o trâmite burocrático contratual com o Tricolor.