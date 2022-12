Fluminense acerta renovação de André até dezembro de 2026

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL - FOLHAPRESS) - O Fluminense acertou nesta segunda-feira (12) a renovação de contrato do volante André até dezembro de 2026. O jogador já tinha encaminhado esse acordo para aumentar o vínculo, que era até dezembro de 2025. Além de renovar, o jovem também vai ganhar uma valorização salarial.

Titular absoluto nas duas últimas temporadas, André é um dos jogadores mais importantes do Fluminense. Ele soma 109 jogos pelo Tricolor no profissional. Em 2022, atuou 61 vezes, marcou dois gols e deu duas assistências. Ao final da Série A, ele foi eleito como o melhor volante do campeonato.

Aos 21 anos, o jogador é visto como potencial alto de venda do Flu, mas não tem pressa para ir para a Europa. André vem sendo observado por diversos grandes clubes de fora, mas a ideia do Tricolor é mantê-lo para a disputa da Libertadores, como prometido ao técnico Fernando Diniz no planejamento para a temporada.

André também estava na lista de 55 nomes enviados pela CBF à Fifa para a Copa do Mundo. Apesar de não ter ido para o Qatar, o volante é visto como um dos nomes certos no próximo ciclo da seleção brasileira.