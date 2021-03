Flu joga mal, perde para a Portuguesa e segue sem pontuar no Carioca

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com um time recheado de jovens, o Fluminense jogou mal, neste domingo (7), e perdeu mais uma no Campeonato Carioca. Desta vez, a Portuguesa se aproveitou da inexperiência da equipe tricolor e venceu por 3 a 0 para assumir a liderança da competição.

Depois de estrear com vitória sobre o Vasco, a Lusinha derrubou mais um grande e é candidata a surpresa do Estadual. O time da Ilha do Governador soma seis pontos e lidera o Cariocão com vantagem no saldo de gols sobre o Flamengo. Já o Tricolor segue sem pontuar na competição.

Diferente da estreia, o Fluminense começou mal o jogo. Errando muitos passes e lento nas transições, o time comandado por Ailton não conseguia municiar John Kennedy e Gabriel Teixeira, opções de velocidade pelas pontas, e os laterais Dani Bolt e Raí voltaram a decepcionar. No meio, Ganso e André eram os melhores do time, mas não tinham companhia. O Fluminense rondava a área, mas não finalizava, até que aos 23, a defesa deu mole e Hugo achou Romarinho na área. O atacante da Portuguesa bateu sem chances para Pedro Rangel e abriu o placar para os visitantes.

Após sair atrás, o Flu enfim se soltou em campo e passou a jogar melhor. Logo na sequência do gol sofrido, Ganso quase empatou em rebote na área, mas Neguetti salvou a Lusinha. Três minutos depois, Gabriel Teixeira recebeu do camisa 10, abriu e bateu com força de fora da área tirando tinta do gol adversário. A melhor chance, entretanto, veio aos 30: Ganso recebeu na direita e deu passe perfeito para Samuel, mas o centroavante, embaixo das traves e sem goleiro, furou.

Sem alterações para a volta do intervalo, o Fluminense mais uma vez iniciou mal. O Tricolor seguia deixando a desentrosada zaga formada por Higor e Rafael Ribeiro. Aos sete, Watson levou nas costas de Raí e cruzou para Emerson Carioca, que subiu sozinho no meio da zaga para ampliar. O gol abriu a porteira do Flu, que sofreu com a inexperiência: aos 13, Ganso recebeu passe na fogueira de Rafael e foi desarmado por Guerra, que ligou contra-ataque até achar Romarinho. O atacante encontrou Chay no meio da área, e o camisa 14 ainda teve tempo para escolher o canto e bater colocado para matar o jogo.

FLUMINENSE

Pedro Rangel, Dani Bolt, Rafael Ribeiro (Metinho), Higor e Raí; André, Caio, Gabriel Teixeira (Matheus Martins) e Paulo Henrique Ganso; Samuel (Nascimento) e John Kennedy (Alexandre Jesus). Técnico: Aliton.

PORTUGUESA

Neguetti; Watson, Dilsinho, Guerra e Wellington Cezar; Luis Gustavo; Everton Heleno e Romarinho (Rafael Pernão); Chay (Danilo), Emerson Carioca e Hugo Cabral (Douglas Eskilo). Técnico: Felipe Surian.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 0x3 PORTUGUESA

Data/Hora: 07/03/2021, às 16h

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Felipe Paludo

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Thayse Marques Fonseca

Cartões amarelos: Caio (Fluminense) e Guerra (Portuguesa)

Gols: Romarinho, da Portuguesa, aos 23 minutos do primeiro tempo; Emerson Carioca, da Porguesa, aos 7 minutos do 2º tempo; e Chay, da Portuguesa, aos 13 minutos do 2º tempo.