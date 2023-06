Flu empata com Sporting Cristal e avança às oitavas como líder do grupo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense empatou com o Sporting Cristal por 1 a 1 na noite desta terça-feira (27), em jogo da última rodada do Grupo D da Libertadores, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Apesar do empate, a equipe carioca se classificou às oitavas de final em primeiro da chave.

Germán Cano marcou para o Fluminense, enquanto Brenner anotou para o Sporting Cristal.

Com o resultado, o Fluminense terminou a fase de grupos com 10 pontos somados, mesma pontuação do também classificado River Plate, que ganhou do The Strongest por 2 a 0 e ficou em segundo por ter menor saldo de gols que os brasileiros. Já o Sporting Cristal terminou na terceira posição, com 8 pontos, seguido pelo The Strongest (seis pontos).

O sorteio que definirá os confrontos das oitavas de final da Libertadores será realizado no dia 5 de julho, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

O Fluminense tem como próximo compromisso o confronto do Campeonato Brasileiro diante do São Paulo, no sábado (1), às 16h (de Brasília), no estádio do Morumbi, em São Paulo.

O JOGO

O Sporting Cristal começou a partida pressionando o adversário. Um chute para fora de Grimaldo levou perigo para a área do Fluminense.

Apesar dessa pressão inicial da equipe visitante, foi o Fluminense que abriu o placar do confronto com Germán Cano.

Após o gol, o Sporting Cristal ainda tentou colocar pressão no time carioca, que estava vivendo seu melhor momento na partida.

Porém, no momento em que decidiu mudar essa postura, o Fluminense levou o gol de empate do Sporting Cristal, que marcou com Brenner.

O Sporting Cristal voltou para o segundo tempo mais elétrico, pressionando o Fluminense e buscando mais a bola para aumentar o placar.

A equipe carioca teve um momento de mais produção no jogo, com boas chegadas levando perigo para o gol adversário. Em três oportunidades, por pouco não fez mais um.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Público: 50.683

Renda: R$ 2.140.415,00

Árbitro: Piero Maza (Chile)

Assistentes: Claudio Urrutia (Chile) e Alejandro Molina (Chile)

VAR: Leonard Mosquera (Colômbia)

Cartões amarelos: Loyola, Jesús Castillo, Hohberg, Yotún, Leonardo Díaz (SCL); Samuel Xavier, Cano (FLU)

Cartões vermelhos: nenhum

Gols: Germán Cano, aos 21min do 1º tempo; Brenner, aos 36min do 2º tempo

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier; Nino; Felipe Melo; Marcelo (Lelê); André, Lima (Gabriel Pirani); Ganso (Martinelli); Arias; Cano (Felipe Andrade) e Keno. T.: Fernando Diniz

SPORTING CRISTAL

Solís; Lora; Ignácio; Lutiger (Leonardo Díaz); Loyola (Leandro Sosa); Pretell (Távara), Jesús Castillo; Yotún, Hohberg (Corozo); Grimaldo e Brenner (Írven Ávila). T.: Tiago Nunes