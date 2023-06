Flamengo vive fase imbatível há 1 mês e vê paz antes de pedreira na Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Diante do rival Vasco, o Flamengo venceu mais uma e, dias antes de encarar o melhor time da atual Libertadores, o técnico Jorge Sampaoli festejou a "contundência" e a "evolução" de sua equipe.

BONS RESULTADOS E PAZ

A equipe tem a maior invencibilidade entre os times da Série A. São oito jogos sem derrota, com cinco vitórias —incluindo as últimas duas sobre rivais— e três empates. A sequência imbatível é a maior do clube na temporada.

A última derrota do Flamengo aconteceu no dia 7 de maio, quando a equipe acabou superada pelo Athletico-PR, de virada, fora de casa.

Desde então, a equipe de Sampaoli tomou apenas cinco gols e colocou fim a um problema que irritou os torcedores nos primeiros meses do ano.

O momento de paz ocorre justamente em meio a um dos desafios mais importantes e duros do Flamengo em 2023: a pedreira é contra o Racing, time que tem a melhor campanha da Libertadores ao lado do Atlético Nacional, na quinta-feira (8). Os argentinos ainda não perderam na atual competição.

O jogo, que acontece no Maracanã, pode encaminhar a classificação carioca para as oitavas de final. Em caso de vitória, a vaga fica ainda mais perto se Ñublense e Aucas empatarem amanhã.

Será um jogo muito difícil para nós, mas nos deixaria com a possibilidade de classificação na Libertadores. Recuperamos terreno no Brasileirão, classificamos na Copa do Brasil e, agora, vamos tentar classificar na Libertadores. É acomodar o time em um cenário diferente do que estava quando cheguei aqui. Como falo sempre: faltam muitas coisas. Temos também que aproveitar a Data Fifa para fazer muitos treinamentos e consolidar ideias. As vitórias sempre ajudam nisso" Jorge Sampaoli em entrevista coletiva