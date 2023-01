Flamengo vende goleiro Hugo Souza para time do Japão

Rio de Janeiro/RJ - O clube japonês Vissel Kobe adquiriu 50% dos direitos econômicos do goleiro Hugo Souza, que deixará o Flamengo via contrato a ser assinado nesta quinta-feira, dia 12, e que prevê jornada de três anos no Oriente.

Os direitos cedidos ao time japonês foram estimados em US$ 1,3 milhão, no entanto, a viagem do goleiro brasileiro ainda não tem data marcada para acontecer.

O goleiro que deixa o Flamengo tem 23 anos de idade e se profissionalizou há cerca de dois anos, em setembro de 2020, quando o time carioca empatou de 1 a 1 com o Palmeiras, mesmo com a maioria de seus atletas sendo a garotada, depois de surto de Covid-19 no clube.