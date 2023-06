Flamengo vence Racing com gols de Crias do Ninho e encaminha classificação na Libertadores

Pela Libertadores, o Flamengo venceu por 2 a 1 o Racing, nesta quinta-feira (8), no Maracanã. Com o resultado, os comandados de Sampaoli chegaram a oito pontos no Grupo A. Já os argentinos já estão classificados e seguem na ponta, com dez.

Os mandantes abriram o placar no primeiro tempo, com Wesley. Só que os visitantes empataram na etapa final, com Rojas. No entanto, os rubro-negros chegaram ao triunfo com Victor Hugo. Os dois autores dos tentos dos cariocas são Crias do Ninho.

Na última rodada, o Flamengo recebe o Aucas-EQU, no dia 28 de junho, no Maracanã. No mesmo dia, o Racing encara o Ñublense-CHI, na Argentina. Para se classificar, o Rubro-Negro precisa de apenas um empate. Caso perca, depende de uma derrota ou empate dos chilenos.