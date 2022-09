Flamengo vence o Vélez de virada e garante vaga na final da Libertadores

O Flamengo venceu o Vélez por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (07), no Maracanã, no jogo da volta da semifinal. Com a vitória, o rubro-negro garantiu vaga na final da Libertadores.

No primeiro tempo, aos 20 minutos, Lucas Pratto abriu o placar da equipe argentina. Aos 41 minutos, Pedro buscou o empate para o Flamengo. O gol da vitória do rubro-negro foi do Marinho, aos 31 minutos do segundo tempo.

O Flamengo agora vai enfrentar o Athletico-PR na grande final, que será disputada só no dia 29 de outubro, em Guayaquil.