Flamengo vence o Resende com folga e assume a ponta do Carioca

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Nos embalos da noite desta sexta-feira (19), o Flamengo venceu com facilidade o Resende por 4 a 1, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Carioca.

Com gols de Vitinho, Pedro e Muniz, que marcou duas vezes, o time rubro-negro chegou aos nove pontos e dorme na liderança da Taça Guanabara. Paulo Victor descontou para o clube alvinegro.

Apesar do domínio absoluto nos 90 minutos, o Flamengo só construiu sua vitória a partir da etapa final. Com muitos jogadores do time principal de volta, a equipe sentiu a falta de entrosamento, mas não teve dificuldade alguma para vencer.

Na próxima rodada, o Flamengo pegará o rival Botafogo, na quarta (24), às 21h35, no Nilton Santos. O Resende vai receber o Volta Redonda na terça (23), às 15h30, no estádio do Trabalhador.

FLAMENGO

Hugo Souza; Matheuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira e Renê; Hugo Moura (Richard Rios) (Rodrigo Muniz), João Gomes e Pepê; Michael, Vitinho (Max) e Pedro (Lázaro). T.: Mauricio Souza

RESENDE

Fraga, Flávio Meneses, Grasson, Marcão e Jeanderson; Paulo Victor (João Felipe), Derli (Igor), Guioto (Brendon) e Jean Deretti (Jonathan); Jeffinho (Matheuzinho) e Nunes. T.: Sandro Sargentim

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo

Assistentes: Diego Luiz Couto Barcelos e Thayse Marques Fonseca

Cartões amarelos: João Gomes (FLA); Jeanderson (RES)

Gols: Vitinho (FLA), aos 3min, Pedro (FLA), aos 11min, Paulo Victor (RES), aos 18min, Rodrigo Muniz (FLA), aos 28min e aos 43min do 2ºT