O Flamengo venceu o Fortaleza na tarde deste sábado (5), no Maracanã, em disputa pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Everton Ribeiro abriu o placar para o Flamengo, mas Juninho igualou para o Fortaleza. Gabigol então saiu do banco de reservas, para conseguir a vitória ao time.

Flamengo agora é vice líder do Brasileirão, com 14 pontos. O Fortaleza segue no 10º lugar, com 8 pontos.