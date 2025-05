Flamengo vence LDU, segue vivo e chega à zona de classificação na Libertadores

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Num jogo onde poderia até ser eliminado caso fosse derrotado, o Flamengo conseguiu o melhor cenário projetado: venceu a LDU por 2 a 0 num Maracanã com mais de 65 mil pessoas, igualou a pontuação dos equatorianos e, com o saldo, entrou na zona de classificação do Grupo C da Libertadores. Os gols foram marcados por Léo Ortiz e Luiz Araújo.

O Central Córdoba, da Argentina, lidera com 11 pontos. O Flamengo é o segundo com os mesmos oito pontos da LDU, mas com dois de saldo contra um dos equatorianos. Já eliminado, o Deportivo Táchira, da Venezuela, não somou nenhum até aqui.

Para não depender de ninguém, o Flamengo precisa vencer o Táchira, no Maracanã. Se empatar, precisa torcer por ao menos um empate da LDU contra o Central Córdoba. Se perder para os venezuelanos, somente a derrota dos equatorianos servirá.

Contratado ano passado, Léo Ortiz chegou ao seu quinto gol pelo Flamengo, sendo o terceiro em 2025.

A torcida do Flamengo fez um mosaico no setor Leste do Maracanã. A imagem reproduzia um urubu ao estilo "fênix", com direito a um olhar brilhante. Já no setor Norte, milhares de faixas de mão foram distribuídas aos torcedores com frases de incentivo.

Ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim esteve presente no estádio no setor Maracanã Mais, em meio aos torcedores. Vestido com uma camisa do lateral direito uruguaio Varela, ele tirou fotos e interagiu com os flamenguistas.

O Flamengo agora vira a chave para o Campeonato Brasileiro, onde no domingo tem o clássico contra o Botafogo, no Maracanã. Já na quarta, dia 21, no mesmo local, recebe outro Botafogo, o da Paraíba, em jogo válido pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na ida, o Flamengo venceu por 1 a 0 e tem a vantagem do empate para se classificar.

COMO FOI O JOGO

O Flamengo iniciou a partida em ritmo avassalador. A LDU não conseguia trocar três passes e era encurralada no sistema defensivo. O time carioca começou a empilhar suas chances e abriu o placar logo aos nove minutos, com Léo Ortiz. Na sequência, seguiu martelando e teve as melhores chances através de cruzamentos. Os equatorianos só conseguiram criar algo aos 36, num contra-ataque, quando os anfitriões diminuíram um pouco o ritmo.

O segundo tempo começou da mesma maneira. O Flamengo com muita intensidade e pressionando. Aos oito, Luiz Araújo ampliou e deu a tranquilidade almejada. Foi o momento certo para Filipe Luís sacar Michael e Bruno Henrique, que já arrancavam as primeiras insatisfações da arquibancada. Entraram em seus lugares Pedro e Everton Cebolinha. O time se manteve estável e sem ser ameaçado, mas baixou a intensidade e diminuiu o ritmo da partida, controlando o resultado.

FLAMENGO

Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; De la Cruz (Evertton Araújo), Gerson e Arrascaeta (Wallace Yan); Luiz Araújo (Matheus Gonçalves), Michael (Everton Cebolinha) e Bruno Henrique (Pedro). Técnico: Filipe Luís

LDU

Gonzalo Valle, De la Cruz (Quintero), Ricardo Adé, Allala e Quiñonez; Minda (Villamil), Gruezo e Cornejo; Alzugaray (Melvin Díaz), Alvarado (Pastrán) e Álex Arce (Estrada). Técnico: Pablo Sánchez

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Andrés Rojas (COL)

Auxiliares: Miguel Roldán (COL) e Mary Blanco (COL)

VAR: Heider Castro (COL)

Cartões amarelos: Alex Sandro (FLA); Minda, Cornejo, Ricardo Adé, Gruezo (LDU)

Gols: Léo Ortiz, aos 9 minutos do primeiro tempo (FLA); Luiz Araújo, aos 8 minutos do segundo tempo (FLA)