Flamengo vence de 1 a 0 Palmeiras na estreia do Brasileiro

O Flamengo derrotou o Palmeiras por 1 a 0 no Maracanã, no Rio de Janeiro, neste domingo (30) pela primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

A partida foi movimentada durante os 90 minutos, no entanto, o gol da vitória só saiu aos 29 minutos do segundo tempo. Bruno Henrique disparou pela esquerda e cruzou para Pedro, de carrinho, saiu o gol do Flamengo.

De acordo com a Agência Brasil, o rubro-negro só retorna a campo pela Série A no dia 13 de junho (domingo), às 20h30 (horário de Brasília), no Maracanã, contra o América-MG. Já o Palmeiras joga no próximo (6), pela segunda rodada do Brasileiro, contra a Chapecoense, no Allianz Parque, em São Paulo, às 18h15 (horário de Brasília).