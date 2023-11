Flamengo vence Bragantino e entra na briga pelo título do Brasileiro

O Flamengo derrotou o Bragantino por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (23) no estádio do Maracanã, e entrou de vez na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Com este resultado o Rubro-Negro chegou aos 60 pontos, assumindo a 3ª posição da classificação, colando no vice-líder Botafogo (61 pontos) e no líder Palmeiras (62 pontos).

Mesmo jogando em casa a equipe da Gávea não encontrou facilidades diante do Massa Bruta, que mesmo com o revés continua vivo na disputa, ocupando a 5ª posição com 59 pontos. O gol da vitória foi marcado pelo uruguaio Arrascaeta aos 29 minutos do segundo tempo.

*Com informações da Agência Brasil