Flamengo vence Botafogo na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Flamengo irá jogar no dia 13 de setembro, contra o Athletico-PR no Estádio Kléber Andrade, no Espírito Santo.

Marlon Freitas, do Botafogo, abriu o placar tentando um cruzamento e fazendo gol contra, no entanto, aos 18 minutos de jogo, o atacante Victor Sá fez o empate.

O Flamengo venceu o Botafogo por 2 a 1 neste sábado (2) no Nilton Santos, o 'Engenhão', pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

