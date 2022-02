Flamengo vence Audax-RJ sem brilho e divide torcida entre vaias e aplausos

Na próxima rodada, o Flamengo vai encarar, no domingo (13), o Nova Iguaçu, às 19h, em Volta Redonda. No mesmo dia, a equipe de Angra dos Reis pegará o Boavista, a partir das 15h30, no Jair Toscano.

Ao fim do jogo, parte da torcida rubro-negra vaiou a atuação do time, enquanto uma outra aplaudiu.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo se reabilitou da derrota recente para o Fluminense e voltou a vencer no Campeonato Carioca. No Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, a equipe bateu o Audax-RJ por 2 a 1 nesta quinta-feira (10).

