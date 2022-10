Flamengo vence Atlético-GO jogando com time reserva no Maracanã

Rio de Janeiro/RJ – O jogo entre Flamengo e Atlético-GO, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, que aconteceu no Maracanã, neste sábado, dia 15, teve uma escalação de reservas por parte do rubro-negro, que se preserva para a final da Copa do Brasil, mesmo assim a equipe carioca venceu o por 1 a 0.Atlético-GO

Na etapa inicial, o Flamengo inaugurou o placar aos 37 minutos, em jogada finalizada por Everton Cebolinha, que fez gol de cabeça, mesmo considerando que o Atlético tenha ameaçado várias vezes a defesa do Flamengo, este manteve a posse de bola em 53%, contra os 47% do Atlético-GO. No entanto, o rubro-negro cometeu 7 faltas no 1º tempo, enquanto o adversário fez 8.

Sem movimentação do placar, o segundo tempo foi encerrado com a vitória do Flamengo que teve pelo menos oito reservas jogando, sendo que quatro - João Gomes, Matheuzinho, Victor Hugo e Matheus França – iniciaram o jogo como titulares, - enquanto o mesmo número, sendo Daniel Cabral, Werton, Mateusão e Igor Jesus, entraram durante a partida.