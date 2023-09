Flamengo treina pênaltis e encerra preparação para final da Copa do Brasil

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo trabalhou cobranças de pênaltis no último treinamento antes da final da Copa do Brasil, diante do São Paulo, neste domingo (24), no estádio do Morumbi, em São Paulo.

Jorge Sampaoli manteve o hábito e apostou na mistura de jogadores para o treino deste sábado (23).

O técnico argentino não esboçou o time, mas fez diversos testes de posição no último treinamento antes da decisão da Copa do Brasil.

Os jogadores trabalharam nas penalidades, uma vez que a vitória por um gol de diferença no tempo normal leva a disputa para pênaltis.

Arrascaeta e Luiz Araújo voltaram a treinar com o grupo hoje, assim como já ocorre desde quinta-feira (21), e mostraram que estão recuperados.

São Paulo x Flamengo acontece neste domingo (24), às 16h (de Brasília), no estádio do Morumbi.

Na primeira partida, no Rio, o Tricolor ganhou por 1 a 0 e precisa apenas do empate para ficar com o título.