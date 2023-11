Flamengo termina primeiro tempo ganhando por 1 a 0 do Fortaleza

Aos 11 minutos, Pedro recebeu dentro da área, chutou e a bola tocou no braço do zagueiro Brítez. No momento do lance, o VAR estava com um problema técnico e a decisão de campo de Daronco foi de deixar o jogo seguir, o que causou insatisfação de internautas.

No primeiro tempo, jogadores do Rubro-negro reclamaram de um pênalti não marcado por Anderson Daronco, que também foi questionado nas redes sociais.

Aos 45 minutos do primeiro tempo, Pedro abriu o placar para o Flamengo no jogo contra o Fortaleza, que acontece neste domingo (5), na Arena Castelão.

