Flamengo terá time alternativo contra a Portuguesa-RJ

Também no G4 do Estadual, a Portuguesa-RJ vem logo atrás do Flamengo, em terceiro lugar e com 17 pontos, e se garante na semifinal em caso de vitória.

Assim, a equipe entrará em campo quase toda formada por jogadores reservas, com a exceção do zagueiro Rodrigo Caio, que está suspenso para o duelo na Argentina e deve atuar neste sábado.

Com as atenções voltadas para a partida de terça (20) contra o Vélez Sarsfield, na estreia da Libertadores, o técnico Rogério Ceni vai optar por uma formação alternativa neste fim de semana.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ainda de ressaca após perder para o Vasco na quinta (15), o Flamengo volta a campo já neste sábado (17), contra a Portuguesa-RJ, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. O jogo acontece no estádio Luso-Brasileiro, às 21h05.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.