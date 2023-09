Flamengo tenta convencer Tite a voltar atrás de ideia de ano sabático

RIO DE JANEIRO/RJ - O Flamengo concretizou a demissão do técnico Jorge Sampaoli em reunião realizada nesta quinta-feira (28), planeja o futuro e tenta convencer Tite a assumir o time ainda nesta temporada.

O Rubro-Negro tem em Tite o nome favorito para ser o novo técnico, mas a tratativa ainda tem obstáculos.

A diretoria mantém conversas com o treinador e tenta convencê-lo de um acerto ainda em 2023. O gaúcho falou publicamente que queria tirar um ano sabático para dar atenção para a família.

'Ficar com Dona Rose'

"Ano que vem vou me permitir olhar fora das seleções, outras situações, e ficar com a Dona Rose, que é minha esposa. (...) Toda equipe brasileira que pensar no Tite como técnico, esquece que ele não vai treinar", disse TiteTite, em entrevista ao Flow Sport Club

"É um ano que preciso ver meu irmão, minha irmã, meu sogro, minha sogra, dar uma respirada. Sei o quanto é legal, mas o quanto é pressionante também", completou.

Interino comanda treino

Enquanto isso, Mário Jorge, do sub-20, comanda o elenco profissional de forma interina até a chegada do novo treinador. Ele vai comandar o treino de hoje (29) e estará à beira do gramado contra o Bahia.

No início do mês, o treinador foi campeão brasileiro com a categoria após bater o Palmeiras nos pênaltis.

Apesar de resultados satisfatórios, a utilização no profissional neste momento da temporada dividia opiniões internamente.

A diretoria, porém, optou pela "solução caseira" enquanto avalia os próximos passos no mercado.

A ideia da cúpula do Flamengo, por outro lado, é ter uma solução rápida para o substituto de Sampaoli.

Em abril, Mário Jorge comandou o time de cima, entre a demissão de Vítor Pereira e a contratação do treinador argentino.

Demissão estava planejada

Sampaoli já não fazia mais parte dos planos desde o vice da Copa do Brasil, no domingo.

O presidente Landim, até então único entusiasta da permanência, mudou de ideia após a perda do título na final com o São Paulo.

O técnico, ainda assim, deu as ordens nas sessões de treino de terça-feira até ontem.

A ausência de uma comissão fixa também teve parcela no atraso do planejamento.

