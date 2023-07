Flamengo tenta contratar Sergio Ramos, diz jornalista

Considerado um dos melhores zagueiros do mundo, Ramos é ídolo do Real Madrid, time que defendeu por 16 anos, de 2005 a 2021.

Outro time que teria interesse pelo zagueiro é o Al Ahly, da Arábia Saudita, ainda de acordo com o jornalista. Ramos já teria descartado juntar-se a Lionel Messi no Inter Miami e voltar ao time que o revelou, o Sevilla.

De acordo com Czyz, repórter do site Doble Amarilla, o clube carioca "teve três comunicações com Sergio Ramos e, na última, avisou que fará uma oferta formal".

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Segundo o jornalista argentino Fernando Czyz, o Flamengo está negociando com o jogador espanhol Sergio Ramos, 37, ex-PSG e Real Madrid, para disputar a reta final da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

