Flamengo tem volta de Arrascaeta e já treina com todo o elenco

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com Arrascaeta, que ganhou um dia a mais de férias por conta da dificuldade em conseguir voos do Uruguai para o Rio de Janeiro, o elenco do Flamengo se reapresentou nesta terça-feira (16) para a retomada dos trabalhos de olho na temporada de 2021. Assim, todos os rubro-negros estão à disposição de Rogério Ceni.

A programação prevê novas avaliações físicas e treino em tempo integral no Ninho do Urubu. Todos já foram submetidos aos protocolares testes de Covid-19 realizados periodicamente no clube.

"Foram realizados exames médicos e avaliações para a gente entender como os atletas chegaram. Nenhum atleta teve sintoma de Covid ou teve algum exame alterado em função disso", disse Márcio Tannure, chefe do departamento médico do Flamengo.

Com os titulares de volta, Ceni também volta ao banco de reservas. Na sexta (19), a equipe receberá o Resende, às 21h, no Maracanã. A tendência é que o time receba os reforços do goleiro Hugo Souza e do atacante Vitinho, já que ambos voltaram alguns dias antes dos demais.

Após a derrota para o rival Fluminense, o Flamengo caiu para a terceira colocação na tabela de classificação da Taça Guanabara.

O primeiro grande desafio do ano para os atuais bicampeões brasileiros será no dia 11 de abril, quando o time disputa a Supercopa do Brasil diante do Palmeiras, vencedor da Copa do Brasil.