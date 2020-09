Flamengo tem mais um positivo e chega a 33 casos em surto de covid

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo teve mais um teste positivo nesta sexta-feira (24) e chegou a 33 casos no surto de Covid-19 que acometeu elenco, membros da comissão técnica, departamento de futebol e dirigentes.

Os contágios aconteceram durante a passagem da delegação pelo Equador, onde a equipe de Domènec Torrent encarou o Independiente del Valle, no último dia 17, e o Barcelona de Guayaquil, na terça-feira, pela Libertadores. Ao todo, 55 pessoas estiveram na viagem.

Diante deste cenário, o clube tenta o adiamento da partida contra o Palmeiras, marcada para este domingo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Ontem (25), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) negou o pleito, mas a cúpula Rubro-Negra acionou o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e aguarda resposta.

Até aqui, foram 16 jogadores: Bruno Henrique, Diego Ribas, Everton Ribeiro, Filipe Luís, Gabriel Batista, Gustavo Henrique, Isla, João Victor, Léo Pereira, Matheus França, Michael, Renê, Rodrigo Caio, Thuller, Vitinho e William Arão.

Além dos atletas, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, o técnico do time, Domènec Torrent, o auxiliar técnico Juan, o médico Marcio Tannure, o vice-presidente de relações externas, Luiz Eduardo Baptista (Bap), o integrante do conselho gestor do futebol Dekko Roisman e ao menos mais cinco membros do estafe rubro-negro também estão com covid-19.