Flamengo tem 3 atletas com Covid-19 a dois dias da estreia no Carioca

Dois atletas do Flamengo, que não tiveram os nomes revelados, foram diagnosticados com Covid-19 a dois dias da estreia na Taça Guanabara - primeiro turno do Campeonato Carioca. Eles foram dispensados e devem cumprir isolamento.

A seleção chilena também anunciou que o zagueiro rubro-negro Mauricio Isla, testou positivo para a doença. Ele defenderia o Chile nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.

O Flamengo vai disputar a primeira partida da Taça Guanabara contra o Portuguesa nesta quarta-feira (26), às 21h35 (horário de Brasília) no estádio Luso- Brasileiro, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro.