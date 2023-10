Flamengo supera Palmeiras e chega a acordo de renovação com Bruno Henrique

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Bruno Henrique será do Flamengo pelos próximos três anos. Mesmo com uma proposta tentadora do Palmeiras, o atacante aceitou a oferta rubro-negra e assinará o novo contrato nesta semana.

O Flamengo precisou ceder à alguns pedidos do jogador para chegar ao acordo. O Rubro-Negro, por exemplo, queria um contrato mais curto, inicialmente.

A primeira proposta do clube da Gávea foi por um contrato de um ano. Depois aumentou para dois e, enfim, chegou aos três anos desejado por Bruno Henrique.

O Rubro-Negro também aumentou a oferta salarial para o jogador, que é ídolo da torcida.

A proposta do Palmeiras, mesmo assim, continuou sendo melhor, mas Bruno Henrique preferiu abrir mão de uma vultuosa luva e um salário maior no Alviverde para continuar sua história no Rubro-Negro.

De um modo geral, o interesse do Palmeiras acabou por obrigar o Flamengo a fazer um contrato bem mais vantajoso a BH do que foi oferecido inicialmente.