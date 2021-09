Flamengo sente maratona e tenta minimizar riscos por time inteiro

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Na véspera de seu jogo mais importante do ano até aqui, o Flamengo volta suas atenções para o desempenho em campo, estuda detalhadamente o Barcelona (EQU), adversário na semifinal da Libertadores, mas também se mantém atento ao departamento médico do clube.

Diante de uma maratona que inclui jogos por três competições diferentes e convocações para as Eliminatórias, o elenco vai sentindo o ritmo, e o técnico Renato Gaúcho tenta equilibrar as diferentes situações para ter o time inteiro para o duelo desta quarta-feira (22), às 21h30, no Maracanã.

Com uma lesão na coxa esquerda, Arrascaeta é baixa praticamente certa para o jogo de ida. Na Gávea, a presença do uruguaio em campo é tratada como totalmente improvável, e sua escalação seria uma surpresa. Na segunda (20), o camisa 14 treinou com bola, porém não trabalhou com o grupo.

Filipe Luís também é outro que inspira cuidados, e a comissão técnica não quer correr riscos e antecipar o retorno do lateral-esquerdo. Considerado titular absoluto do elenco, o jogador de 36 anos ainda está se curando de uma lesão na panturrilha. Ele está entregue aos fisioterapeutas do Flamengo.

Último contratado pelos rubro-negros, David Luiz tem causado ótima impressão no dia a dia, mas a sua presença não está confirmada.

"Tenho conversado com o departamento médico e com os próprios jogadores. A gente vai continuar trocando ideias. O jogo de quarta-feira é muito importante, mas não é o último do ano. Precisamos ter cuidado", disse Renato.

Após a derrota para o Grêmio no domingo (19), o treinador revelou que Everton Ribeiro sente dores na perna, mas não preocupa para o primeiro jogo da semifinal da Libertadores. Diego, por sua vez, vai retornar após se recuperar de lesão na panturrilha.

"Não era nem para o Everton ter jogado esse jogo. Ele tem um problema na perna. Perder o Everton em um momento desse seria difícil. Por isso, com 15 minutos, independentemente de qual fosse o placar, já tinha combinado que ele iria sair", ressaltou o técnico.

Caso não atuem agora, os reforços poderão ajudar com a classificação na quarta seguinte (29), quando o Flamengo fará o jogo de volta, em Guayaquil, no Equador. O time de Renato Gaúcho tentará uma vitória e sem vazado, já que o gol qualificado é critério de desempate na Libertadores.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (22)

Árbitro: Andres Cunha (URU)

VAR: Leodan Gonzalez (URU)

Transmissão: SBT, ESPN e Fox Sports