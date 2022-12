Flamengo rebate rivais e apresenta justificativas para receber mais no Carioca

SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Após ser alvo de duras críticas de Botafogo e Vasco, o Flamengo emitiu uma nota oficial onde rebateu os rivais e apresentou justificativas para receber mais do que eles nos direitos de transmissão do Campeonato Carioca de 2023.

O Alvinegro, o Cruzmaltino e também o Fluminense se recusaram a assinar contrato com a proposta que foi feita, onde o Rubro-Negro receberá o dobro que o trio. O Tricolor, porém, foi o único que não emitiu nota oficial e não "subiu o tom" com o clube da Gávea.

No comunicado, O Flamengo apresenta números de torcida, audiência, redes sociais, entre outros para justificar o merecimento em ter valores bem acima dos rivais. E enaltece o trabalho financeiro que tem feito nos últimos anos, dando uma leve "cutucada" em Botafogo e Vasco, que aderiram à SAF.

"São investimentos bancados exclusivamente pela capacidade financeira do clube, sem qualquer receita advinda de investidores externos", diz um trecho da nota.

Veja abaixo a íntegra da nota oficial do Flamengo

*

"Em relação às notas oficiais publicadas por dois clubes coirmãos quanto aos direitos de transmissão do Campeonato Carioca, o Clube de Regatas do Flamengo, mesmo defendendo que qualquer negociação financeira deva ser tratada como algo particular de cada agremiação, vem a público deixar claro seu posicionamento na referida questão.

O Flamengo, graças ao trabalhado realizado nos últimos anos, tem feito investimentos importantes em seu Departamento de Futebol, de forma a dar mais competitividade ao time e oferecer um melhor espetáculo, não só aos seus milhões de torcedores como a todos os amantes do futebol. São investimentos bancados exclusivamente pela capacidade financeira do Clube, sem qualquer receita advinda de investidores externos. Assim sendo, é necessário que o clube se remunere de forma adequada e condizente com o potencial de renda que gera para seus parceiros comerciais.

É público e notório que o mercado esportivo remunera os clubes por seus direitos de transmissão de forma proporcional ao seu potencial comercial, não havendo razão que justifique uma distribuição diversa em nível estadual.

Para um melhor entendimento sobre os valores oferecidos ao Flamengo pelos direitos de imagem no Campeonato Carioca, seguem alguns dados que, por si só, esclarecem bem o que está ocorrendo.

TORCIDA - A torcida do Flamengo, em pesquisa publicada recentemente, representa 21,8% da população brasileira. Os outros três grandes times cariocas (Vasco, Botafogo e Fluminense) somados, representam 6,6% . Isto dá ao Flamengo uma participação de 76% do total de torcedores quando colocamos lado a lado os quatro grandes clubes do Rio.

PAY-PER-VIEW - A participação do Flamengo sempre representou 20% do mercado nacional e 60% do mercado carioca. Nos últimos dois anos, em contrato fechado diretamente pelos clubes cariocas com as distribuidoras de TV paga, mostrou-se um número ainda mais expressivo: 63% do total para o Flamengo, restando 37% para Botafogo, Fluminense e Vasco.

REDES SOCIAIS - O número de seguidores do Flamengo em suas redes sociais já ultrapassa hoje 50 milhões contra pouco mais de 20 milhões dos demais três grandes clubes do Rio somados. Ou seja, uma participação de 70% do total.

Os percentuais apresentados acima comprovam a enorme capacidade de geração de receitas para as empresas de mídia que estarão negociando com a Brax, empresa contratada para realizar o planejamento comercial do campeonato. São números que estão sendo levados em conta na hora da proposta comercial a ser feita pela Brax para o Campeonato Carioca.

Apesar de termos todos os percentuais de potencial comercial acima de 60%, a diretoria do Flamengo, de forma inclusiva e com a preocupação em proporcionar melhores condições financeiras a todos os clubes participantes do Campeonato Carioca, aceitou a proposta feita pela Brax e estará recebendo um montante correspondente a 42% do designado pela empresa para pagamento mínimo aos quatro clubes grandes.

Vale apenas registrar que este valor proposto e aceito pela diretoria do Clube ainda terá sua aceitação subordinada a uma aprovação final pelo Conselho Deliberativo do Flamengo.

A diretoria do Flamengo tem total consciência da importância do Clube no futebol brasileiro. Por isso, trabalha para que todo o ecossistema do futebol se desenvolva de forma justa e harmônica, apoiando, sim, as iniciativas que fortaleçam todos os clubes brasileiros, mas nunca deixando de considerar as diferenças e o potencial comercial de cada agremiação".