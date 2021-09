Flamengo reafirma torcida em jogo contra o Grêmio e abre venda de ingressos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em meio à polêmica volta do público aos jogos do Flamengo, o clube carioca assegurou que entrará em campo com apoio de sua torcida para enfrentar o Grêmio pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Em comunicado no site oficial, o Flamengo declarou que o jogo entre as equipes será um evento teste para volta da torcida e abriu a venda de ingressos para a partida.

"A partida de volta entre Flamengo e Grêmio, válida pelas quartas de final da Copa do Brasil 2021, será disputada no Maracanã, no dia 15/09/2021, com capacidade limitada a 35% do total. Para efetuar a compra do ingresso e poder acessar o estádio, o torcedor deverá comprovar o seu esquema vacinal contra a covid-19, com a primeira dose, a segunda dose ou a dose única", afirma o comunicado.

Pelas regras estabelecidas no decreto da prefeitura do Rio de Janeiro, torcedores maiores de 50 anos deverão apresentar comprovante das duas doses da vacina, enquanto aqueles entre 15 e 49 anos, devem comprovar ter recebido ao menos uma dose do imunizante.

Do lado gremista, a presença de público não é vista com bons olhos. Segundo a diretoria do time gaúcho, como o jogo de ida não teve a presença de público, o jogo de volta também não deve ter.

"O regulamento diz que será absolutamente igualitária. Não tem público numa praça, não terá em outra", disse Romildo Bolzan Jr., presidente do Grêmio.

A ideia da diretoria gremista é viajar ao Rio de Janeiro, ir ao estádio e, diante do cenário, confirmar ou não a posição de sequer pisar no gramado.