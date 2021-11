Flamengo quer força máxima possível contra Inter e ajuste fino diante do Grêmio

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com um olho no Brasileirão e um outro na Copa Libertadores, o Flamengo tem traçado o planejamento para os jogos diante de Internacional e Grêmio, últimos compromissos antes da decisão diante do Palmeiras, dia 27, em Montevidéu (URU).

Pelo que está traçado pela comissão técnica e a direção, o Rubro-Negro vai com força máxima para encarar o Colorado, neste sábado (20), às 21h30, no Beira-Rio, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para este confronto, a tendência é que a espinha dorsal que goleou o São Paulo por 4 a 0 seja mantida e haja acréscimos de nomes como Diego Alves, Isla e Filipe Luís.

Já o jogo de terça-feira (23) diante do Tricolor gaúcho é encarado como um momento de ajuste fino antes da grande decisão. O plano que está desenhado é que o time tenha uma cara parecida com a daquele que bateu o Corinthians por 1 a 0. A ideia é usar esse duelo para dar ritmo aos mais necessitados e tentar ter todo o elenco em uma sintonia parecida.

O caso de jogadores como Rodrigo Caio, Bruno Henrique, Pedro e Arrascaeta, que têm situação clínica um pouco mais delicada, será avaliado dia após dia, mas há uma crença muito grande de que todos estejam à disposição em Montevidéu.

O sonho rubro-negro é que todos eles ganhem ao menos alguns minutos em Porto Alegre, mas isso será evitado se houver o mínimo sintoma de risco.

O embarque da delegação rubro-negra para Porto Alegre foi cercado de uma grande festa. Assim como ocorreu em 2019, o "AeroFla" pintou a cidade de vermelho e preto em todo o trajeto do Ninho do Urubu ao aeroporto do Galeão. Em momentos do caminho, torcedores subiram no ônibus rubro-negro.

O Flamengo ainda sonha com a conquista do tricampeonato brasileiro. Faltando seis jogos para o fim, a equipe de Renato Gaúcho está oito pontos atrás do líder Atlético-MG.

O Inter, por sua vez, precisa se recuperar da derrota para o Cuiabá na rodada passada. O Colorado soma 47 pontos e ainda quer buscar um lugar no G-4. Para a partida, o técnico Diego Aguirre contará com o retorno do zagueiro Cuesta e dos meio-campistas Edenilson e Maurício ao time titular.

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Horário: 21h30 (de Brasília) deste sábado (20)

Juiz: Sávio Pereira Sampaio (DF)

VAR: Wagner Reway (PB)

Transmissão: Premiere