Flamengo poupa titulares de olho no Bayern e encerra 1ª fase com empate

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Já classificado às oitavas de final da Copa do Mundo e com o primeiro lugar do Grupo D assegurado, o Flamengo poupou alguns de seus principais jogadores nesta terça-feira (24) e apenas empatou por 1 a 1 com o Los Angeles FC, em confronto válido pela última rodada da fase de grupos.

Mesmo sem sua força máxima -o técnico Filipe Luis fez sete modificações em relação à escalação que venceu o Chelsea por 3 a 1-, a equipe brasileira teve o domínio da partida e acertou a trave em quatro oportunidades. Foi o time americano, porém, que abriu o placar, com Bouanga, aos 39 minutos da etapa final. Dois minutos depois, Wallace Yan deixou tudo igual.

Dessa forma, o time da Gávea desperdiçou a chance de ser a primeira equipe da competição a alcançar 100% de aproveitamento na primeira fase. A equipe carioca somou sete pontos, com duas vitórias e um empate. A segunda posição da chave ficou com o Chelsea, que somou seis pontos ao vencer o Espérance de Tunis também nesta terça, por 3 a 0.

Na próxima fase, o Flamengo enfrentará o Bayern de Munique. Mais cedo, os alemães perderam para o Benfica por 1 a 0 e avançaram em segundo lugar no Grupo C. A partida será no domingo, às 17h (de Brasília), em Miami.

A equipe portuguesa, por sua vez, enfrentará o Chelsea nas oitavas. O duelo será no sábado (28), às 17h (de Brasília).

Com o empate do Flamengo diante do time americano, apenas duas equipes ainda têm chances de terminar a fase de grupos com 100% de aproveitamento: Juventus e Manchester City, que estão no Grupo G e se enfrentarão na última rodada da chave, na quinta-feira (26), às 16h (de Brasília).

LOS ANGELES

Lloris; Marlon (Smolyakov), Long e Segura; Palencia, Igor Jesus, Delgado (Amaya) e Hollingshead; Dilrosun (Giroud), Bouanga e Martínez (Tillman). T.: Steve Cherundolo

FLAMENGO

Rossi; Varela, Danilo, Léo Ortiz e Alex Sandro (Viña); Allan, Evertton Araújo (Jorginho) e Arrascaeta (Bruno Henrique); Luiz Araújo (Wallace Yan), Cebolinha (Michael) e Pedro (Juninho). T.: Filipe Luís

Local: Camping World Stadium, em Orlando (EUA)

Árbitro: Salman Falahi (QAT)

Assistentes: Ramzan Al Naemi (QAT) e Majdi Al Shammari (QAT)

VAR: Mohammed Obaid Khadim (EAU)

Cartões amarelos: Igor Jesus, Delgado (LAF)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Bouanga (LAF), aos 38 min do 2º tempo; Wallace Yan (FLA), aos 40 min do 2º tempo