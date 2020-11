Flamengo põe ataque à prova em duelo contra o Atlético-MG

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo ainda busca sua melhor forma sob a batuta de Domènec Torrent. O espanhol rechaçou comparações com Jorge Jesus, mas o Rubro-Negro versão 2020 segue com uma arma que foi uma dor de cabeça para os rivais e sinônimo de alegria aos torcedores.

Se na temporada passada o trio formado por Gabigol (43), Bruno Henrique (35) e Arrascaeta (18) concentrou nada menos que 96 gols dos 150 anotados no ano (64%), uma versão remodelada da trinca continua sendo decisiva para que o Fla siga vivo em todas as frentes. De janeiro até aqui, Pedro, Bruno e Gabriel já somam 51 das 93 bolas nas redes (54,8%) e vêm garantindo as vitórias da equipe.

Depois de falhar na goleada sofrida diante do São Paulo no encerramento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o setor ofensivo do Flamengo tem mais uma prova pela frente. Neste domingo (8), às 18h15, encara o Atlético-MG, que também ocupa as primeiras colocações, no Mineirão.

A artilharia pesada no ano é liderada por Pedro, que já deixou sua marca 20 vezes. Mesmo lesionado desde 30 de setembro, Gabriel ocupa a vice-liderança no quesito com 16 "plaquinhas levantadas". Bruno fecha o pódio com 15. Lesionado desde que foi para a seleção de seu país, o uruguaio Arrascaeta tem um ano menos goleador e fez sete até aqui.

Contra o Athletico, em jogo válido pela Copa do Brasil, o camisa 21 voltou a dar o ar da graça e anotou duas vezes. Nos últimos 13 jogos em que participou, o atleta contribuiu com 12 gols que ajudaram a garantir triunfos importantes neste período.

O desempenho faz com que a diretoria se movimente para angariar fundos suficientes para exercer a compra dos direitos econômicos de Pedro. Já há conversas com a Fiorentina e a expectativa é que o casamento seja prorrogado.

Em alta no Fla, ele integra a lista de suplentes de Tite para os próximos jogos da seleção brasileira pelas Eliminatórias Sul-Americanas à Copa de 2022. O custo estimado para a operação é de mais 10 milhões de euros (cerca de R$ 65,3 milhões na cotação atual). O empréstimo até o fim do ano custou 2 milhões de euros (aproximadamente R$ 13 milhões).

"A contratação é importante e os números falam por si só. O Flamengo vai fazer o máximo esforço para conseguir a contratação. Já foi feito em outros casos, como do Arrascaeta, Gabigol e Gerson. Vamos tentar efetivar, mesmo com todas as dificuldades que estamos encontrando", disse Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Fla.

O arsenal vermelho e preto está próximo de ser reforçado com mais uma engrenagem poderosa. Em recuperação de sua lesão no tornozelo, Gabigol tem ido ao campo e é provável que esteja à disposição para reforçar a equipe contra o Atlético-MG.

"Com o grupo completo, teremos soluções. Podemos jogar com sistemas diferentes, com Gabigol como extremo, mas também por dentro. E eles não vão jogar todos os jogos. O problema não será quando o Gabi voltar. O problema é agora que não temos ele", afirmou Dome.

BRASILEIRÃO

Para encarar o Atlético-MG, o Flamengo contará com os retornos dos volantes Willian Arão e Thiago Maia. Outras peças importantes, porém, seguem fora do time, como o meia-atacante Arrascaeta e o zagueiro Rodrigo Caio.

Com 35 pontos, o Flamengo divide a liderança com o Internacional, mas tem pior saldo de gols. Para assumir a ponta, precisa ganhar no Mineirão e torcer por tropeço do Colorado contra o Coritiba no Beira-Rio.

O Atlético-MG não sabe o que é vencer há quatro rodadas e só somou dois pontos nesse período. A equipe de Jorge Sampaoli vem de uma derrota por 3 a 0 para o Palmeiras.

Para tentar a recuperação, o Galo terá o retorno do atacante Keno, que cumpriu suspensão automática. No comando do ataque, Eduardo Sasha pode retomar a titularidade em lugar de Marrony.

Assim como o Flamengo, o Atlético-MG também tem chance de terminar a rodada na liderança. Com 32 pontos, o time alvinegro precisa ganhar e torcer para o Inter ser derrotado em casa pelo Coritiba.

ATLÉTICO-MG

Everson; Guga, Réver, Junior Alonso; Guilherme Arana; Jair, Alan Franco, Zaracho (Nathan); Savarino, Eduardo Sasha (Marrony), Keno. T.: Jorge Sampaoli

FLAMENGO

Hugo; Isla, Thuler, Natan, Filipe Luís, Willian Arão, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro; Pedro, Bruno Henrique. T.: Domènec Torrent

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Horário: 18h15 deste domingo

Juiz: Sávio Pereira Sampaio (DF)