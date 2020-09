Flamengo perde para o Ceará e vê fim de sequência de vitórias no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após quatro vitórias seguidas, o Flamengo viu o fim da sequência no Campeonato Brasileiro. Com atuação apagada, o Rubro-Negro perdeu por 2 a 0 para o Ceará na noite deste domingo (13), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela décima rodada. Luiz Otávio e Charles marcaram os gols do Vozão.

De olho nos compromissos pela Libertadores, o técnico Domènec Torrent fez seis mudanças na equipe em relação ao clássico contra o Fluminense. Sem brilho, a equipe foi superada por um Ceará eficiente nas bolas paradas.

Com o resultado, o Flamengo desperdiça chance de colar no líder Internacional e cai para a quarta posição, com 17 pontos. O Ceará, que volta a vencer após duas derrotas, é o nono, com 13.

Agora, o Flamengo se concentra em dois jogos no Equador pela Libertadores -contra Independiente del Valle, na quinta-feira (17), e Barcelona de Guayaquil, dia 22. Já o Ceará encara o Brusque, na quarta-feira (16), pela quarta fase da Copa do Brasil.

VINA BRILHA COM DUAS ASSISTÊNCIAS

Foram dos pés de Vina que saíram as duas assistências para os gols do Ceará nesta noite. Com dois cruzamentos precisos da direita, o meia deixou os companheiros em boa condição para construir a vitória logo no início do segundo tempo.

VITINHO VAI MAL E CRIA POUCO

Vitinho não aproveitou a chance no time titular neste domingo. Apesar de bastante acionado pelo lado esquerdo, principalmente na primeira etapa, o atacante não conseguiu dar a intensidade necessária para ajudar o Flamengo nesta noite. Em uma série de decisões erradas, em mais de uma ocasião ele quebrou o ritmo do ataque. Foi substituído aos 32 minutos para a entrada de Lincoln.

FLA TEM PRIMEIRO TEMPO MORNO

O Flamengo esteve longe de fazer um bom primeiro tempo. A equipe controlou o jogo, é verdade, mas fez pouco para abrir o placar. Sem intensidade, o Rubro-Negro se tornou previsível diante de um Ceará nulo ofensivamente, porém bem postado na defesa. A melhor chance surgiu aos 11 minutos, quando Isla cruzou da direita e Gabigol, livre, cabeceou para fora. No geral, não empolgou.

CEARÁ DECIDE NA VOLTA DO INTERVALO

Se o primeiro tempo do Flamengo foi ruim, a volta do intervalo não poderia ter sido pior. Em dez minutos, já estava 2 a 0 para o Ceará. Primeiro, Luiz Otávio aproveitou cobrança de escanteio e subiu entre dois zagueiros para desviar de cabeça para o gol. Depois foi a vez de Charles, que apareceu dentro da área e completou cruzamento para ampliar.

DOME MANTÉM RODÍZIO E MUDA SEIS

Visando os compromissos pela Libertadores, o Flamengo iniciou a partida deste domingo com seis mudanças em relação ao time que começou o clássico contra o Fluminense na quinta-feira. Sem Filipe Luís e Arrascaeta (poupados), além de Gérson (suspenso), Dome promoveu a entrada de César (recuperado de covid-19), Léo Pereira, Renê, Willian Arão, Michael e Vitinho entre os titulares.

FIM DA SEQUÊNCIA

O resultado em Fortaleza marcou o fim da sequência de vitórias do Flamengo no Brasileirão. Antes do Ceará, o time comandado por Dome vinha de vitórias por Dome superou Santos, Bahia, Fortaleza e Fluminense. Hoje, deixou a "quina" escapar. A equipe não perdia desde o dia 12 de agosto, quando foi derrotado por 3 a 0 contra o Atlético-GO.

CEARÁ

Ceará: Fernando Prass; Samuel Xavier, Tiago, Luis Otávio e Bruno Pacheco; Ricardinho e Charles; Fernando Sobral, Vina (Lima) e Leandro Carvalho (Mateus Gonçalves); Cléber. Técnico: Guto Ferreira

FLAMENGO

César; Isla (Matheuzinho), Léo Pereira, Gustavo Henrique e Renê; Thiago Maia (Diego), Willian Arão e Everton Ribeiro; Michael (Pedro), Vitinho (Lincoln) e Gabigol. Técnico: Domènec Torrent

Local: Castelão, em Fortaleza (CE)

Arbitragem: Marielson Alves Silva (BA)

Auxiliares: Alessandro Rocha de Mattos e Jucimar dos Santos Dias (BA)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Cartões amarelo: Ricardinho (CEA)

Gols: Luiz Otávio, aos 4min, Charles, aos 10min do segundo tempo