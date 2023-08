Flamengo ouve vaias no Maracanã e empata sem gols com o Internacional

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Debaixo de chuva e num gramado ruim, Flamengo e Internacional fizeram um jogo sonolento no Maracanã e não saíram do 0 a 0 pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro deixou o campo sob vaias e gritos de "time sem vergonha".

Com o resultado, o Rubro-Negro perdeu a oportunidade de encurtar mais a distância para o líder isolado Botafogo, que agora tem 12 pontos a mais e ainda joga amanhã (27).

Já o Internacional, que poupou seus principais titulares de olho na Libertadores, foi aos 25 pontos e está com o alerta ligado em relação à zona de rebaixamento, uma vez que está a apenas quatro pontos e essa distância ainda pode diminuir ao fim da rodada.

O Colorado está a nove jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro.

Arrascaeta, Luiz Araújo e Vitão se lesionam - O Flamengo teve duas baixas por lesões musculares ainda no primeiro tempo: Arrascaeta e Luiz Araújo, ambos com problemas nas coxas. Eles foram substituídos por Victor Hugo e Everton Ribeiro, respectivamente. No fim do segundo tempo foi a vez de Vitão, do Internacional, pelo mesmo problema. O Colorado já havia feito as cinco substituições e ficou com um a menos.

O Flamengo volta a campo no próximo sábado (2), no clássico com o Botafogo, às 21h, no estádio Nilton Santos (RJ), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Já o Internacional vira a chave para a Libertadores, onde na próxima terça (29) recebe o Bolívar (BOL), no Beira-Rio (RS), pelo jogo de volta das quartas de final.

O JOGO

O técnico Jorge Sampaoli, do Flamengo, apostou em mudanças na equipe para surpreender o Internacional. A principal delas foi a entrada do atacante Luiz Araújo na vaga de Everton Ribeiro. O treinador também optou pelo volante Thiago Maia no lugar de Allan e pelo lateral esquerdo Ayrton Lucas substituindo Filipe Luís.

Já o técnico Eduardo Coudet, do Colorado, preferiu poupar alguns titulares e colocou em campo um time misto, já que no meio de semana teve uma viagem desgastante para a Bolívia, onde enfrentou o Bolívar pela Libertadores.

O Flamengo tentou iniciar a partida pressionando e criou algumas boas chances com Luiz Araújo, impedidas pelo goleiro Keiller. O Inter procurou se defender e explorar os contra-ataques, mas não chegou a assustar no primeiro tempo.

Na etapa final, a chuva apertou e piorou ainda mais um gramado já castigado. Com isso, o duelo que já estava ruim, ficou ainda pior, com poucas oportunidades para cada lado.

Couber ainda colocou alguns de seus principais titulares em campo como Valencia e Alan Patrick, mas mesmo assim o Inter foi pouco efetivo e, no fim da partida, procurou se defender para segurar o empate.

LANCES

Luiz Araújo assusta no início - Logo aos três minutos do primeiro tempo, Gabigol fez um desarme, tocou para Arrascaeta que rolou para Luiz Araújo dentro da área. O atacante do Flamengo chutou cruzado e Keiller espalmou para escanteio.

Inter reage - O Internacional deu a resposta aos 23, quando De Pena recuperou uma bola e arriscou da intermediária, levando perigo para o gol de Matheus Cunha.

Luiz Araújo perde grande chance - Luiz Araújo perdeu uma grande chance aos 25, quando Erick Pulgar deu uma bela enfiada e colocou o atacante de frente para o gol. Ele chutou cruzado e Keiller fez boa defesa.

De Pena de novo - Aos 20 do segundo tempo, De Pena novamente experimentou de fora da área e chutou forte, para boa defesa de Matheus Cunha.

Defesa de Keiller! - Keiller salvou o Internacional aos 36 minutos do segundo tempo quando Pedro fez um belo pivô com o peito e escorou para Victor Hugo soltar a bomba. O goleiro colorado se esticou todo e fez uma defesaça no canto esquerdo.

No travessão! - Aos 48 do segundo tempo, Wesley recebeu um cruzamento e pegou "na veia". Uma bomba que explodiu no travessão.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 0 X 0 INTERNACIONAL

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Competição: Campeonato Brasileiro (21ª rodada)

Hora: 18h30

Árbitro: Edina Alves Batista (Fifa/SP)

Auxiliares: Bruno Boschilia (Fifa/PR) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

Cartões amarelos: Erick Pulgar, Wesley (FLA); Mallo, Matheus Dias (INT)

Flamengo: Matheus Cunha, Wesley, Fabricio Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia (Allan) e Arrascaeta (Victor Hugo); Luiz Araújo (Everton Ribeiro), Bruno Henrique (Everton Cebolinha) e Gabigol (Pedro). Técnico: Jorge Sampaoli.

Internacional: Keiller, Mallo (Vitão), Igor Gomes, Nicoláz Hernández e Carlos de Pena; Gabriel, Matheus Dias (Aránguiz), Bruno Henrique e Maurício (Renê); Pedro Henrique (Alan Patrick) e Luiz Adriano (Enner Valencia). Técnico: Eduardo Coudet.