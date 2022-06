Flamengo oficializa contratação do técnico Dorival Júnior

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Antes mesmo de demitir Paulo Sousa, o Flamengo já estava acertado com Dorival Júnior, que estava no Ceará. Enquanto a saída do português foi anunciada nesta quinta-feira (9) à noite, o novo treinador foi oficializado na manhã desta sexta-feira (10).

O Flamengo volta a campo neste sábado (11), contra o Internacional, em Porto Alegre, em partida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas a reestreia do técnico ainda não está definida -o nome de Dorival foi publicado nesta sexta-feira no BID (Boletim Informativo Diário), o que já permite que ele faça sua estreia no Beira-Rio. A atividade desta sexta-feira, em Atibaia (SP), foi comandada por Mário Jorge, o técnico da equipe sub-20, interinamente.

Dorival Júnior chega ao Flamengo para a sua terceira passagem e, assim como a última, em 2018, com um contrato curto, que inicialmente está assinado para seis meses. Ao aceitar a proposta dos cariocas, o treinador fez questão de negociar com o Ceará a rescisão -avaliada em cerca de R$ 450 mil.

Antes de Dorival, o Flamengo tentou a contratação de Cuca. O presidente Rodolfo Landim ligou para o ex-treinador do Atlético-MG, que prontamente deu a negativa e detalhou que estava focado em outros projetos. Outros técnicos empregados no futebol brasileiro também foram pauta no Rubro-Negro: Juan Pablo Vojvoda (Fortaleza) e Mauricio Barbieri (Red Bull Bragantino)

SAÍDA DE PAULO SOUSA

A quinta-feira foi marcada como o último dia do português, que viveu normalmente o cronograma e comandou o treinamento em Atibaia -enquanto a imprensa já noticiava o acerta do Flamengo com Dorival Júnior. Após seguir o dia de trabalho, Sousa foi comunicado por volta das 18h (de Brasília) sobre o desligamento. A reunião contou com a presença de Marcos Braz (vice-presidente de futebol) e Bruno Spindel (diretor executivo).

Sousa e a comissão técnica jantaram com a delegação rubro-negra, local em que aconteceu a despedida, no interior de São Paulo, onde o time ficou após a derrota para o Red Bull Bragantino. O discurso foi encerrado com aplausos. Aos poucos, os jogadores foram se despedindo e deixando a sala de jantar. O treinador e seus companheiros deixaram o hotel da concentração ainda na noite de quinta.

Agora, o time carioca finaliza as preparações para encarar o Internacional. Com 12 pontos em dez jogos, o Flamengo ocupa a 12ª posição, e entra em campo buscando a vitória para avançar na tabela.

O time rubro-negro poderá contar com David Luiz, Bruno Henrique e Pablo, que retornam de suspensão. Em compensação, o time ainda não poderá contar com o meia Arrascaeta, convocado pela seleção uruguaia, e com Santos, Fabrício Bruno e Matheus França, que continuam no departamento médico. Uma provável escalação do Flamengo tem: Hugo; Ayrton Lucas (Filipe Luís), David Luiz, Pablo (Rodrigo Caio) e Matheuzinho; Thiago Maia (William Arão), Andreas Pereira, Vitinho (João Gomes); Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol.

O Inter, por sua vez, entra em campo buscando uma vaga no G4. Com 15 pontos, o clube ocupa a 7ª posição, e vem de empate com o Santos, por 1 a 1. O técnico Mano Menezes será desfalcado por Edenilson, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão. Em contrapartida, Wanderson, suspenso na última rodada, já está à disposição. Uma possível escalação inicial do Inter tem: Daniel; Bustos, Vitão, Gabriel Mercado e Renê; Gabriel e Rodrigo Dourado; De Pena e Alan Patrick (Taison); Wanderson e Alemão (David).

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Horário: Às 21h (de Brasília) deste sábado (11)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa/SC)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa/SP)

Transmissão: Premiere