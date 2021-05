Flamengo não sai do zero contra o Vélez, mas garante liderança do grupo na Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo confirmou o primeiro lugar no Grupo G da Copa Libertadores nesta quinta-feira (27), em empate sem gols diante do Vélez Sarsfield (ARG), no Maracanã, no encerramento da fase de grupos da competição.

O resultado levou o clube carioca aos 12 pontos e também confirmou a classificação dos argentinos na segunda posição da chave, com 10.

Mesmo com força total, o Flamengo não conseguiu imprimir intensidade em campo e criar chances claras de gol. O Vélez, por sua vez, raramente se mostrou incomodado com o empate. Nesse ritmo, poucas chances foram criadas ao longo dos 90 minutos.

Agora o Flamengo dá uma pausa na Libertadores e começa a preparação para enfrentar o Palmeiras no próximo domingo (30), pela primeira rodada do Brasileiro. A bola vai rolar às 16h, no Maracanã.

A competição continental volta a ter partidas apenas em julho, e o Flamengo conhecerá seu adversário das oitavas de final após sorteio na terça (1º).

FLAMENGO

Diego Alves; Isla, Gustavo Henrique (Léo Pereira), Rodrigo Caio e Filipe Luis; Gerson (João Gomes), Diego (Vitinho), Everton Ribeiro (Hugo Moura) e De Arrascaeta; Pedro (Rodrigo Muniz) e Gabigol. T.: Rogério Ceni

VÉLEZ SARSFIELD

Hoyos; Guidara, De Los Santos, Giannetti e Ortega; Cáseres, Mancuello (Poblete), Almada (Tarragona), Bouzat (Brizuela) e Janson (Centurión); Lucero (Pellegrino). T.: Mauricio Pellegrino

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Leodan Gonzáles (URU)

Auxiliares: Richard Trinidad e Andrés Nievas (URU)

Cartões amarelos: Gerson, Gustavo Henrique e Rodrigo Caio (FLA); Ortega e Cáseres (VEL)

Cartão vermelho: Ortega (VEL), aos 49'/2ºT