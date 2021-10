Flamengo mira todos os títulos do ano e sonha com mais R$ 169 mi em prêmios

Na busca pelo tricampeonato nacional consecutivo, os atuais campeões ainda tem no horizonte a bolada paga aos vencedores da competição, que faturam outros R$ 33 milhões. Se as conquistas vierem, o Flamengo embolsará cerca de R$ 169 milhões.

Já em caso de triunfo na Copa do Brasil, em que enfrentará também o Athletico-PR nas semifinais, os flamenguistas levarão mais R$ 56 milhões. O vice-campeão ficará com R$ 23 milhões —na outra chave, Atlético-MG e Fortaleza tenta avançar.

Já campeão do Carioca e da Supercopa, o time rubro-negro vive dias de euforia após a vitória por 2 a 0 sobre o Barcelona (EQU) na quarta-feira (29), resultado que colocou a equipe na final diante do Palmeiras, dia 27 de novembro, em Montevidéu.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo é o único time no Brasil que pode fechar a temporada com todos os títulos em disputa conquistados. Agora finalista da Libertadores, está na semifinal da Copa do Brasil e na briga pelo Brasileiro, pelo qual enfrenta o Athletico-PR às 16h deste domingo (3).

