Flamengo mira empréstimo do zagueiro Robson Bambu, do Nice

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - De olho em um reforço para a zaga, o Flamengo tem em pauta o empréstimo do zagueiro Robson Bambu, do Nice, da França. Os franceses têm conhecimento do interesse, mas também analisam outras possibilidades no mercado europeu.

Jogador com passagem por Santos e Athletico-PR, o defensor chegaria para suprir a carência do setor, que conta com poucas alternativas e tem sido uma dor de cabeça na temporada.

Além de preencher uma lacuna, o Fla também entende que Bambu se encaixa no perfil de negócios desejados no clube: jogador de pouca idade, com rodagem no futebol europeu e potencial de lucros futuros em caso de compra.

Os rubro-negros já acertaram a chegada de Kenedy, que será cedido por empréstimo por um ano pelo Chelsea (ING). Andreas Pereira, do Manchester United (ING), é um negócio visto com muito otimismo. Thiago Mendes, do Lyon (FRA), ficou um pouco mais distante.

O nome do zagueiro Lyanco, do Torino (ITA), também entrou em debate, mas a transação é considerada complicada pela cúpula rubro-negra no momento.