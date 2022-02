Flamengo joga para confirmar ida ao mata-mata do Carioca

Além dele, o Flamengo confirmou os desfalques dos zagueiros Gustavo Henrique, afastado por dores no joelho direito, e Rodrigo Caio, que se recupera de cirurgia no joelho direito.

Com 19 pontos até aqui, o vice-líder da competição já não pode ser ultrapassado por sete dos oito times que estão fora do G4.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo enfrenta o Resende neste domingo (27), a partir das 16h, no estádio Nilton Santos, com a chance de garantir antecipadamente a classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. Para isso, precisa de ao menos um empate.

