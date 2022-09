Flamengo joga mal e perde para o Fortaleza no Castelão

Fortaleza/CE – O jogo entre Flamengo e Fortaleza, no Castelão, foi uma prova dura para o Flamengo, que teve de correr atrás do lucro, pois o prejuízo começou com a inauguração do placar pelo Fortaleza e a partida foi movimentada com empate de 2 a 2 aos 6 minutos da segunda etapa, mas a definição só chegou aos 48 do 2º tempo com o 3º gol do clube cearense.

O Fortaleza inaugurou o placar aos 17 minutos do 1º tempo, em jogada finalizada por Pedro Rocha. O rubro-negro correu atrás e conseguiu empatar aos 31 minutos com jogada finalizada por Gabigol, que converteu, aos 49 minutos, uma cobrança de pênalti.

Mas, as emoções continuam, e o Fortaleza persegue empate que se concretiza aos 8 minutos do 2º tempo, quando Pedro Rocha – de novo - recebe passe de Tinga e manda ver na defesa do Flamengo, placar 2 a 2.

Mas emoções continuam e, aos 48 minutos, Caio Alexandre resolve a partida finalizando uma jogada que desarmou a defesa rubro-negra. Fortaleza 3x2 Flamengo.