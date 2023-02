Flamengo inscreve 23 jogadores para o Mundial de Clubes

Por outro lado, o zagueiro Rodrigo Caio está confirmado. O defensor voltou a jogar no fim de janeiro, pelo Carioca, após passar seis meses se recuperando de um problema no joelho.

O atacante Bruno Henrique é o principal desfalque rubro-negro. O jogador ainda se recupera de uma cirurgia no joelho direito, realizada em junho do ano passado.

